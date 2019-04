Tiroler Polizei hob Cannabis-Indoor-Anlage aus

Ebbs (APA) - Die Tiroler Polizei hat in einem Haus in Ebbs in Tirol (Bezirk Kufstein) eine Cannabis-Indoor-Anlage ausgehoben. Die Beamten hatten zuvor Cannabisgeruch wahrgenommen und fanden bei einer anschließenden Durchsuchung des Hauses 73 in Blüte stehende Pflanzen, teilte die Exekutive am Montag mit. Auch eine geringe Menge Marihuana konnte sichergestellt werden.