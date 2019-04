Segeln: Frank/Abicht bei Weltcup-Premiere vor Genua mit Wettfahrtsieg

Genua (APA) - Bei der Weltcup-Premiere vor Genua haben die österreichischen Seglerinnen Tanja Frank/Lorena Abicht am Montag eine von zwei 49erFX-Wettfahrten gewonnen und sind Gesamt-Siebente. Das Nacra17-Duo Thomas Zajac/Barbara Matz wurde in seiner einzigen Wettfahrt Sechster. Die 49er Benjamin Bildstein/David Hussl gingen als 15. in den Dienstag. Genua wurde statt Hyeres in den Weltcup-Kalender aufgenommen.