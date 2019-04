Frankfurt am Main/Wien (APA) - Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Montag einheitlich im Plus geschlossen. Am deutlichsten zogen die Aktien von Fabasoft an. Sie legten 5,33 Prozent zu. Die übrigen Werte gewannen jeweils mehr als ein Prozent.

~ Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Stück Petro Welt Technologies 5,10 0,06 1,19 5,04 691 Fabasoft 17,80 0,90 5,33 16,90 13.321 S&T 23,78 0,28 1,19 23,50 81.852 Sanochemia 1,83 0,02 1,10 1,81 n.v. ~

~ ISIN DE0008469008 ~ APA421 2019-04-15/20:12