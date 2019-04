Notre Dame - Italiens Premier: „Symbol der Werte des Westens“

Rom/Paris (APA) - Italien reagierte mit Bestürzung auf das verheerende Feuer in der Kathedrale Notre-Dame in Paris. „Notre Dame ist ein Symbol des Christentums, ein Monument der französischen Identität und all jener Personen, die die Werte der westlichen Zivilisation lieben“, sagte Premier Giuseppe Conte laut Medienangaben.

Auch der italienische Vizepremier und Innenminister Matteo Salvini zeigte sich wegen des Brandes geschockt. „Wie ist es möglich, dass ein weltweit bekanntes Monument in wenigen Minuten zusammenbricht, ohne, dass Schutz- und Alarmsysteme sich aktiviert haben? So verlieren wir einen Teil von uns selbst“, so Salvini, Chef der rechten Regierungspartei Lega.

Die mit der Lega verbündete Fünf Sterne-Bewegung bezeichnete den Brand als „Wunde“ für die europäische und internationale Kultur. „Frankreich und ganz Europa verlieren ein Monument von unermesslichen Wert“, hieß es in einer Presseaussendung der Fünf Sterne-Parlamentarier.