Basketball: Historischer Comeback-Sieg der Clippers im NBA-Play-off

Oakland (Kalifornien) (APA) - Die Los Angeles Clippers haben am Montagabend (Ortszeit) mit dem 135:131-Comeback-Sieg beim Titelverteidiger Golden State Warriors NBA-Geschichte geschrieben. Noch nie zuvor war es einem Team der besten Basketball-Profiliga der Welt gelungen, einen Rückstand von 31 Zählern (63:94 in der 29. Minute) in einem Play-off-Spiel am Ende in einen Erfolg umzuwandeln.

Bisher hatten diesen Rekord die Los Angeles Lakers gehalten. Diese hatten am 14. Mai 1989 auswärts ein 29-Punkte-Defizit gegen die Seattle SuperSonics aufgeholt und sich schließlich mit 97:95 durchgesetzt.