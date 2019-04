Eishockey: ÖEHV-Goalie Kickert bleibt bei Black Wings Linz

Linz (APA) - Die Black Wings Linz haben bei der Kaderplanung für die Saison 2019/20 in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) einen wichtigen Baustein gesetzt. „Nach langen Verhandlungen“, wie es am Dienstag in einer Aussendung hieß, unterschrieb Torhüter David Kickert einen neuen Vertrag bis zum Ende der kommenden Spielzeit. Der Niederösterreicher war im vergangenen Sommer von den Vienna Capitals gekommen.

„Wir wollen mit unserer Entscheidung ein Zeichen setzen und noch einmal unterstreichen, dass wir auf unsere Österreicher im Team bauen, ihnen auch führende Rollen in unserer Mannschaft geben wollen“, erklärte der Linzer Manager Christian Perthaler. „David ist erst 25 Jahre jung und nähert sich dem besten Alter für einen Torhüter.“ Kickert zählt auch zum Stamm des österreichischen Nationalteams und zeigte zuletzt am Samstag beim Test gegen Tschechien (4:5 n.P.) in Linz eine starke Leistung.