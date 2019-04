Drei Festnahmen nach Raubüberfall auf zwei Jugendliche in Wien

Wien (APA) - Zwei Burschen im Alter von 17 und 18 Jahren sind am Montagabend in der Selzergasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus von einer Gruppe Gleichaltriger überfallen und beraubt worden. Die sechs Täter forderten die beiden auf, ihnen Wertgegenstände zu übergeben, schlugen auf sie ein und flüchteten mit einer geringen Menge Bargeld sowie Wertkarten. Drei Verdächtige (16, 17 und 18) wurden kurz darauf gefasst.

Bei den drei tatverdächtigen Österreichern wurde Raubgut sichergestellt. Sie befinden sich in Haft. Das Landeskriminalamt Wien sei nun dabei, die Identitäten der anderen Beteiligten zu ermitteln, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der Polizei.