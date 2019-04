Notre Dame - Großimam von Al-Azhar bekundete Solidarität

Paris (APA) - Anlässlich des Großbrands der Kathedrale Notre Dame in Paris hat der Großimam von Al-Azhar in Kairo, Ahmed al-Tayyeb, sein Mitgefühl bekundet. „Ich bin sehr traurig über den Brand der Notre Dame-Kathedrale, die ein historisches Meisterstück ist“, schrieb er am Dienstag auf Twitter. Im Herzen sei man bei den „Brüdern in Frankreich“, die „unsere volle Unterstützung haben“, so der Großimam, der als eine der wichtigsten Lehrautoritäten im sunnitischen Islam gilt.