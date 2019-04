Sudan: 14 Tote bei Zusammenstößen in Flüchtlingslager in Darfur

Darfur/Khartum (APA/dpa) - Bei Zusammenstößen in einem Lager für Binnenflüchtlinge in der Darfur-Region im Sudan sind Behörden zufolge 14 Menschen getötet worden. Zu der Gewalt sei es in dem Lager Kalma in der Provinz Süd-Darfur gekommen, sagte der amtierende Gouverneur der Provinz, Hashim Khalid, der staatlichen Nachrichtenagentur SUNA.

Details zum Hintergrund oder den Beteiligten nannte er nicht. Es war unklar, ob die Gewalt mit den Massenprotesten im Land und dem Militärputsch in Verbindung stand, durch den Langzeitpräsident Omar al-Bashir vergangene Woche gestürzt wurde.

In dem Lager für Binnenflüchtlinge leben viele Menschen, die durch den Darfur-Konflikt vertrieben wurden. Dabei gingen Regierungstruppen und Milizen von 2003 an brutal gegen Volksgruppen in der westlichen Provinz vor. Nach Schätzungen sollen rund 300.000 Menschen ums Leben gekommen sein. Bashir wird in Verbindung mit der Gewalt international wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit mit Haftbefehl gesucht.