Schmuck aus Wohnung in Wien-Floridsdorf gestohlen

Wien (APA) - Mehrere Halsketten, Ringe, Ohrringe und ein Armband sind Anfang oder Mitte März aus einer Wohnung in der Kefedergrundgasse in Wien-Floridsdorf gestohlen worden. Die unbekannten Täter hatten die Terrassentür aufgedrückt und gelangten so ins Innere der Erdgeschoßwohnung, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger am Dienstag über den Tathergang.

Zum Wert des Diebesguts machte die Polizei keine Angaben. Das Bundeskriminalamt veröffentlichte am Dienstag Fotos der gestohlenen Wertsachen auf seiner Website.

(S E R V I C E - Fotos der gestohlenen Schmuckstücke unter http://go.apa.at/qO2cjNOZ)