42-Jähriger bei Motorradunfall in Niederösterreich schwer verletzt

Waldegg/Wien (APA) - Ein Biker ist nach einem Unfall am Dienstag in seinem Heimatbezirk Wiener Neustadt ins Krankenhaus geflogen worden. Der 42-Jährige hatte auf der B21 in Waldegg in einer Linkskurve aus vorerst unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war mit der Leitschiene kollidiert, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.

Der Mann zog sich bei dem Sturz um 7.15 Uhr schwere Blessuren zu und wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 3“ in das Unfallkrankenhaus Wien-Meidling transportiert. Die B21 war im Bereich der Unfallstelle bis 8.30 Uhr gesperrt.