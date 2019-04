Notre Dame - Patriarch Kirill hofft auf schnellen Wiederaufbau

Paris/Moskau (APA/dpa) - Der russisch-orthodoxe Patriarch Kirill hofft nach dem verheerenden Brand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame auf einen baldigen Wiederaufbau. „Ich baue darauf, dass die Anstrengungen der Kirche, des Staates und aller engagierten Menschen erfolgreich sein werden“, schrieb das Kirchenoberhaupt in Moskau am Dienstag an den Pariser Erzbischof Michel Aupetit.

Er sei besonders betrübt über die Nachricht aus Paris. „Ich fühle mit Ihnen, Ihrer Gemeinde und allen, die dieses Meisterwerk der christlichen Kirchenarchitektur schätzen“, hieß es in dem Schreiben.

Zuvor hatten zahlreiche Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche ihre Bestürzung ausgedrückt. „Es tut unsagbar weh“, sagte ein Geistlicher der Agentur Interfax. „Die Trauer verbindet uns mit den westlichen Christen, die jetzt die Karwoche erleben.“ Russische Kulturschaffende riefen zu Spenden für den Wiederaufbau auf.