Wiener Rentenmarkt im Späthandel wenig bewegt

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Dienstagnachmittag wenig bewegt tendiert. An langen Ende konnte keine einheitliche Richtung festgestellt werden. Der Euro-Bund-Future in Frankfurt zeigte sich knapp behauptet.

Nachdem am Vormittag Stimmungsdaten aus Deutschland veröffentlicht worden waren, die ein gemischtes Bild zeichneten, rückten am Nachmittag Veröffentlichungen aus den USA in den Fokus.

In den Vereinigten Staaten verzeichnete die Industrie einen leichten Auftragsschwund. Das Neugeschäft sei im März zum Vormonat um 0,1 Prozent gefallen, teilte das US-Handelsministerium mit. Experten hatten mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet, nachdem die Aufträge im Februar laut revidierten Daten leicht um 0,1 Prozent zugelegt hatten.

Um 16.25 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Juni-Termin, mit 164,40 um 26 Basispunkte unter dem Schluss-Stand vom Vortag (164,66). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 164,69. Das Tageshoch lag bisher bei 164,94, das Tagestief bei 164,43, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 51 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 547.890 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,15 (zuletzt: 1,14) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,34 (0,35) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,18 (-0,18) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,51 (-0,51) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 43 (zuletzt: 42) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 39 (40) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 31 (30) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 8 (6) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 108,13 108,43 1,15 108,7 109,23 Bund 29/02 10 0,50 101,49 101,54 0,34 101,56 101,65 Bund 24/10 5 1,65 110,11 110,28 -0,18 110,2 110,23 Bund 21/09 2 3,5 107,73 109,78 -0,51 109,73 109,83 ~