Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis weiterhin über 71 Dollar

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Dienstag im späten europäischen Handel seine jüngsten Gewinne verteidigt. Zwischenzeitlich hatte es leichte Abschläge gegeben. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 63,58 Dollar und damit um 0,28 Prozent mehr als am Montag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 71,20 Dollar gehandelt.

Für leichte Belastung sorgte die Erwartung einer weiter steigenden Rohölproduktion in den USA. Die Vereinigten Staaten haben ihre Förderung in den vergangenen Jahren stark ausgeweitet und zählen mittlerweile zu den drei größten Förderern der Welt. In absehbarer Zeit soll das Land sogar zum Nettoexporteur werden, also eine höhere Ausfuhr als Einfuhr aufweisen.

Gestützt werden die Erdölpreise dagegen durch die anhaltend knappe Produktion des Ölkartells OPEC und mit ihm verbündeter Staaten. Auch sorgen hohe Förderausfälle im Krisenland Venezuela für ein knappes Angebot.

Händler verwiesen zudem auf Medienberichte laut denen Russland seine Ölproduktion Anfang April gesenkt habe. Allerdings fördert Russland nach Einschätzung der Commerzbank immer noch mehr als versprochen.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.275,51 Dollar unter dem Schlusskurs von Montag von 1.288,33 Dollar. Gold werde zwar unter der 100-Tag-Linie gehandelt, aber ein Abverkauf sei bislang ausgeblieben, schreiben die Commerzbank in ihrer jüngsten Einschätzung.

Liste ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 71,20 71,18 +0,03 WTI 63,58 63,40 +0,28 OPEC-Daily 70,21 70,44 -0,33 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.275,51 1.288,33 -1,00 Silber 14,97 15,01 -0,27 Platin 880,29 887,22 -0,78 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 109,85 110,95 -0,99 Kakao 2.338,00 2.406,00 -2,83 Zucker 333,80 336,90 -0,92 Mais 165,50 167,50 -1,19 Sojabohnen 891,50 898,75 -0,81 Weizen 174,50 177,00 -1,41 ~