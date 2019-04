Segeln: Frank/Abicht in einziger Wettfahrt bei Genua-Weltcup Elfte

Genua (APA) - Schwacher Wind hat am Dienstag bei der Segel-Weltcup-Regatta vor Genua nur in der 49erFX-Klasse eine Wettfahrt zugelassen. Die WM-Zweiten Tanja Frank und Lorena Abicht klassierten sich an der elften Stelle und sind Gesamt-20. In den weiteren mit Österreichern besetzten Klassen Nacra17, 49er und 470er waren keine Starts möglich.