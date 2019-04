Zürcher Börse schließt mit freundlicher Tendenz

Zürich (APA/dpa-AFX) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag an den Aufwärtstrend vom Vortag angeknüpft und fester geschlossen. Gesucht waren laut Händlern vor allem Aktien zyklischer Firmen und Finanzwerte. Zur positiven Stimmung trugen unter anderem gute Vorgaben aus China bei, wo die Hoffnung auf Fortschritte bei den US-chinesischen Handelsgesprächen für steigende Kurse gesorgt hatten. Zudem erhielten Konjunktursorgen in Europa keine weitere Nahrung.

Die Risikobereitschaft der Anleger dürfte weiter zunehmen. Das Tempo der Kursfortschritte werde mit Sicherheit aber abnehmen, hieß es am Markt. Steigen dürften hingegen die Kursschwankungen. Zudem werde die Luft unweit des in der Vorwoche markierten Rekordhochs immer dünner.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,70 Prozent höher bei 9.579,85 Punkten. Der breite Swiss Performance Index (SPI), in dem die Dividendenabgänge in der Performance mitberücksichtigt werden, erreichte kurzzeitig ein neues Rekordhoch und schloss noch um 0,62 Prozent fester auf 11.498,81 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), bei dem die großen Werte nicht mit dem ganzen Gewicht gerechnet werden, kletterte um 0,93 Prozent auf 1.497,40 Punkte.

Weiter im Fokus standen Alcon (+2,2 Prozent). Der US-Vermögensverwalter Blackrock und der US-Investmentmanager Capital sind bei dem Augenheilmittelkonzern eingestiegen. Entstanden waren die Beteiligungen letzte Woche durch die Abspaltung von Novartis. Beide waren Aktionäre bei Novartis, hatten ihre Alcon-Beteiligung nach der Abspaltung aber etwas aufgestockt. Am Vortag hatte die Alcon-Aktie bereits zwei Prozent zugelegt, und die hohen Verluste vom Freitag sind damit wettgemacht.

Zu den besten Werten zählten zyklische Aktien und Finanztitel. Der Halbleiter-Hersteller S legte um 5,0 Prozent zu. Der Sektor profitierte laut Händlern von Deckungskäufen durch Anleger, die auf fallende Technologiewerte gewettet hatten. Ausgelöst wurde die Bewegung durch massive Kursgewinne bei Aktien asiatischer iPhone-Zulieferer wie etwa bei Pegatron (+9,7 Prozent).

Der Uhrenkonzern Swatch (+3,3 Prozent), der Bauchemiekonzern Sika (+2,8 Prozent) und die Banken Julius Bär (+2,0 Prozent) und Credit Suisse (+2,0 Prozent) zogen ebenfalls deutlich an.

Swiss Life gewannen 1,3 Prozent. S&P hat das Kreditrating für den Lebensversicherer auf „A+“ mit Ausblick „stabil“ erhöht.

Gesucht waren auch ABB, die um 1,5 Prozent auf 20,11 Franken stiegen und damit die psychologisch und technisch wichtige Marke von 20 Franken unter sich ließen. Der (am Montag bekannt gewordene) neue Großaktionär Artisan Partners aus den USA will den Automations- und Energietechnikkonzern nach dem Verkauf der Division Stromnetz noch weiter aufspalten. Das Unternehmen sollte sich in mindestens zwei weitere Geschäftseinheiten aufspalten, meinte ein Fondsmanager von Artisan gegenüber der Zeitung „Finanz und Wirtschaft“.

Von den Schwergewichten hinkten Novartis (-0,3 Prozent) und Nestlé (+0,6 Prozent) dem Markt hinterher. Roche stiegen um 0,04 Prozent. Die Umsatzzahlen von Roche werden am Mittwoch erwartet. Nestlé veröffentlicht die Zahlen zum ersten Quartal am Donnerstag.

Größter Verlierer waren Temenos (-0,6 Prozent). Das Bankensoftwarehaus hat nach Angaben vom Dienstagabend nach Börsenschluss im ersten Quartal ein Ebit von 49,5 Millionen Dollar verbucht und damit die AWP-Schätzungen von 44,2 Millionen Dollar übertroffen. Zuvor neigten die Anleger bei Temenos noch zu Zurückhaltung.

