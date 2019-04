Notre Dame - Macron verspricht Wiederaufbau innerhalb von fünf Jahren

Paris (APA/AFP/Reuters) - Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron will die von einem Großbrand schwer beschädigte Pariser Kathedrale Notre-Dame innerhalb von fünf Jahren wiederaufbauen. „Wir werden Notre Dame noch schöner wiedererrichten“, sagte Macron in einer sehr kurzen Fernsehansprache am Dienstagabend, 24 Stunden nach dem Brand.