Danone profitierte von steigender Evian-Nachfrage in USA

Paris (APA/dpa) - Der französische Nahrungsmittelkonzern Danone hat seinen Umsatz im ersten Quartal trotz der schwächeren Nachfrage nach Babynahrung in China leicht gesteigert. Der Umsatz wuchs auf vergleichbarer Basis um 0,8 Prozent auf 6,14 Mrd. Euro, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Dass Danone abermals unter schwächeren Verkäufen von Säuglingskost in China leiden würde, war erwartet worden. Danone konnte die Schwäche in diesem Segment durch höhere Verkäufe der Wassermarke Evian in den USA ausgleichen. Den Ausblick für 2019 bestätigte Danone. Der Konzern peilt auf vergleichbarer Basis ein Umsatzwachstum von 3 Prozent an.

