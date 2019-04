Oma und Enkel bei Traktor-Unfall in Oberösterreich schwer verletzt

Vöcklabruck/Wien (APA) - Eine 72-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck und ihr sechsjähriger Enkel aus Wien sind Dienstagabend bei einem Unfall mit einem Traktor schwer verletzt worden. Das berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Mittwoch.

Die Frau war auf einer abschüssigen Wiese in der Nähe ihres Anwesens mit dem Aufstapeln von Brennholz beschäftigt. Sie setzte dazu einen Traktor mit Frontlader ein. Ihr Enkel kam dazu und wollte unbedingt mitfahren. Sie nahm ihn zu sich in die Fahrerkabine. In diesem Moment rollte der Traktor rückwärts und stürzte den Abhang hinunter. Er überschlug sich mehrmals bis er nach rund 30 Metern an einem Baum hängen blieb.

Die Oma und ihr Enkel wurden bei dem Absturz aus der Fahrerkabine geschleudert und blieben schwer verletzt liegen. Die Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Klinikum Wels geflogen. Ihr Enkel wurde von der Rettung in das Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert.