Erste Bank und Sparkassen vermitteln Finanzwissen mit „Bildungsbus“

Wien (APA) - Den Österreichern wird oft mangelnde Finanzbildung nachgesagt. Erste Group, Erste Bank und Sparkassen starten nun zum 200. Sparkassengeburtstag den „FLiP2Go“-Bildungsbus. Die Initiative richtet sich an Kinder und Jugendliche von 10 bis 17 Jahren. Aber auch Erwachsene sind eingeladen ihr Finanzwissen im „Erste Financial Life Park“-Bus aufzubessern.

Schon seit Anfang April bringt der Doppeldeckerbus Kindern und Jugendlichen in ganz Österreich Finanzwissen spielerisch näher, teilten die Banken mit. Ziel ist es, ein gesundes Geldleben zu vermitteln und präventiv gegen Überschuldung zu wirken. Bei der nicht-mobilen Version, dem im Oktober 2016 am Erste Campus in Wien eröffneten FLiP haben bisher mehr als 34.000 meist junge Besucher in der Bildungseinrichtung auf spielerische Art ihre finanzielle Allgemeinbildung verbessert.

Mit FLiP2Go wird die Wissensvermittlung auch in den Bundesländern erlebbar. An Wochentagen kommt er vor Schulen und auf öffentlichen Plätzen in allen Bundesländern zum Einsatz, an Wochenenden macht FLiP2Go auch bei Veranstaltungen Station.

