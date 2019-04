Falscher Polizist lockte 64-Jähriger in NÖ Geld heraus

Perchtoldsdorf (APA) - Ein Mann hat sich am Montag als Polizist ausgegeben und einer 64-jährigen aus dem Bezirk Mödling via Telefon einen mittleren, fünfstelligen Eurobetrag herausgelockt. Während sie noch mit dem Unbekannten sprach, übergab die Seniorin das Geld in Perchtdolsdorf (Bezirk Mödling) einer Komplizin des Schwindlers, berichtete die Exekutive am Mittwoch.

Der falsche Polizist soll ab etwa 13.30 über mehrere Stunden hinweg mit dem Opfer telefoniert haben. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich gelang es ihm, die 64-Jährige davon zu überzeugen, dass deren Tochter an einem schweren Verkehrsunfall schuld sei. Damit die Tochter nicht inhaftiert werde, müsse der mittlere fünfstellige Eurobetrag bezahlt werden, sagte der Unbekannte der Exekutive zufolge.

Nachdem der Mann dem Opfer weiter Druck gemacht hatte, behob die Frau das Geld und händigte es der Komplizin des falschen Polizisten aus. Diese ist laut Exekutive 25 bis 35 Jahre alt und sprach Deutsch mit ausländischem Akzent. Erst nach der Übergabe beendeten die 64-Jährige und der Unbekannte das Telefongespräch. Die Frau nahm daraufhin Kontakt zu ihrer Tochter auf und erkannte, dass sie betrogen worden war.

Die Exekutive veröffentlichte am Mittwoch ein Phantombild der Komplizin. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Maria Enzersdorf (Telefonnummer: 059133-3339100) erbeten.