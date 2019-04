Fahrzeugbauer Schwarzmüller vergab Großauftrag für Anhänger-Achsen

Freinberg/Luxemburg (APA) - Der oberösterreichische Fahrzeugbauer Schwarzmüller mit Zentrale in Freinberg (Bezirk Schärding) hat einen Großauftrag für die Lieferung von Anhänger-Achsen an die SAF-Holland mit Sitz in Luxemburg erteilt. Der Vertrag läuft über fünf Jahre bis 2023 und hat laut einer gemeinsamen Presseaussendung der beiden Unternehmen am Mittwoch insgesamt „einen niedrigen dreistelligen Millionenwert“.

Bei dem Liefervertrag handelt es sich demnach um einen der bedeutsamsten, in jüngster Zeit ausgeschriebenen Großaufträge für Trailerachsen. SAF-Holland festige damit die führende Marktposition in Europa in diesem Segment. Die Firma zählt mit einem Umsatz von zuletzt 1,301 Mrd. Euro und 4.400 Mitarbeitern nach eigenen Angaben zu den international führenden Herstellern von fahrzeugbezogenen Baugruppen und Komponenten vor allem für Trailer, aber auch für Lkw, Busse und Campingfahrzeuge.

Schwarzmüller erzeugt Nutzfahrzeuge, die gezogen werden. Fernverkehrsfahrzeuge machen mit 48 Prozent den größten Teil der Produktion aus. Gebaut werden weiters Baufahrzeuge, Fahrzeuge für die Mineralöl- und Holzindustrie sowie die Landwirtschaft. Das Unternehmen steigerte 2018 seinen Umsatz um 7,4 Prozent auf 376 Mio. Euro. Heuer will man die 400-Millionen-Euro-Marke knacken.