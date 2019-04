Wien (APA) - Von 8. bis 10. Oktober wird der Monty-Python-Star John Cleese mit dem Kabarettisten Michael Niavarani drei Abende in Folge im Globe Wien bestreiten. Dazu, was unter dem Titel „Hopeless but not serious“ dort dann kredenzt wird, gibt sich auch ein Englisch-Deutscher-Ankündigungstext eher bedeckt. Die beiden werden demnach jedenfalls „sehr viel auf Englisch und a little auch in German“ sprechen.

(S E R V I C E - http://www.globe.wien/programm-tickets/cleese-niavarani)