Anmeldefrist für 7. VKI-Energiekosten-Stop-Aktion endet nach Ostern

Wien (APA) - Kurz nach Ostern, am Mittwoch kommender Woche, endet die Anmeldefrist für die bereits siebente „Energiekosten-Stop“-Aktion des Verein für Konsumenteninformation (VKI). Bisher haben rund 15.800 Haushalte ihr Interesse an einem Wechsel des Strom- bzw. Gasanbieters bekundet, erklärte der VKI am Mittwoch in einer Aussendung.

An der letzten derartigen Aktion hatten mehr als 70.000 Haushalte teilgenommen. Damals waren die oekostrom AG bei Elektrizität und „E wie einfach“ bei Gas die Sieger gewesen. Diesmal können sich Interessenten bis 24. April online unverbindlich anmelden.

Am 6. Mai will der VKI die Gewinner des Bestbieterverfahrens der siebenten Aktion bekannt geben. Nach Detailinfos über die möglichen Einsparungen ab Ende Mai bleiben rund sechs Wochen für eine definitive Entscheidung zur Annahme des Offerts.

Auch diesmal müssen die Anbieter unter anderem eine 18-monatige Preisgarantie gewähren. Bei der letzten Aktion kam je ein Viertel der Teilnehmer aus Wien und NÖ, unter anderem weitere knapp 14 Prozent aus der Steiermark und 17 Prozent aus OÖ.

( S E R V I C E : Anmeldung für die Aktion sind möglich unter: https://www.energiekosten-stop.at/ )

~ WEB http://www.konsument.at ~ APA227 2019-04-17/12:35