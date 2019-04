EU-Untersuchung zu Danske-Aufsichtsbehörden findet keinen Rechtsbruch

Kopenhagen/Frankfurt (APA/Reuters) - Behörden in Dänemark und Estland haben laut der EU-Bankenaufsicht EBA im Geldwäscheskandal um das dänische Bankhaus Danske Bank kein EU-Recht verletzt. Daher sei die Untersuchung darüber abgeschlossen, teilte die EBA am Mittwoch mit. Ihr Führungsgremium, in dem Vertreter der Aufsichtsbehörden der 28 EU-Länder sitzen, habe am Dienstag dagegen gestimmt, einen Bruch der EU-Gesetze festzustellen.

Die EU-Bankenaufsicht hatte im Februar eine formelle Untersuchung darüber eingeleitet, ob die estnische Finantsinspektsioon und die dänische Finanstilsynet bei ihrem Umgang mit der dänischen Großbank gegen EU-Recht verstoßen haben.

Im Zentrum des Geldwäsche-Skandals steht die estnische Filiale der Danske Bank. Eine interne Untersuchung des Instituts hatte ergeben, dass der größte Teil der zwischen 2007 und 2015 über diese Niederlassung geflossenen Gelder von 200 Mrd. Euro Schwarzgeld-verdächtig war. Das Geld kam unter anderem aus Russland und anderen Teilrepubliken der früheren Sowjetunion.

Laut internen Untersuchungen des größten deutschen Geldhauses wurden rund 150 Mrd. Euro über ihre Systeme abgewickelt.