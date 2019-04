Dritte Person nach Frontalkollision in OÖ im Spital gestorben

Andrichsfurt (APA) - Bei einem Verkehrsunfall mit zunächst zwei Toten am Dienstag in Andrichsfurt (Bezirk Ried im Innkreis) ist am Mittwochvormittag eine weitere beteiligte Person im Spital gestorben. Das teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich mit.

Ein 20-jähriger Lenker hatte beim Überholen eine Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Auto eines 77-Jährigen verursacht. Der 20-Jährige und sein 18-jähriger Beifahrer waren auf der Stelle tot. Der Pensionist konnte sich nach dem Crash noch selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde danach in das Krankenhaus Ried eingeliefert. Dort ist er Mittwochvormittag seinen Verletzungen erlegen.

Die Frontalkollision war der zweite Unfall mit drei Verkehrstoten innerhalb von zwei Tagen in Österreich. Am Sonntag waren drei Menschen bei einem Zusammenstoß in Hörsching (Bezirk Linz-Land) gestorben.