Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Die zerstörte Kirche Notre Dame soll bis 2024 repariert werden

Paris - Die weltberühmte Kirche Notre Dame in Paris ist bei einem Großband am Montagabend sehr stark beschädigt worden. Das Dach wurde großteils zerstört. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron versprach, Notre Dame in den nächsten 5 Jahren wieder vollständig zu reparieren. Sie soll also bis zum Jahr 2024 fertig sein. Weil der Schaden aber sehr groß ist, wird die Reparatur sehr teuer werden. Macron rief deshalb zu Spenden auf. Bisher wurden schon Hunderte Millionen Euro gespendet.

Erklärung: Notre Dame

Notre Dame ist eine Kirche und gehört zu den Wahrzeichen von Paris. Sie wurde im Jahr 1163 erbaut. Millionen von Menschen besuchen jährlich die Notre Dame.

Ehemaliger ÖVP-Chef Mitterlehner kritisierte die Regierung

Wien - Am Mittwoch hat Reinhold Mitterlehner sein Buch mit dem Namen „Haltung“ präsentiert. Mitterlehner ist der ehemalige Chef der Partei ÖVP. Er wurde durch Sebastian Kurz ersetzt. Mitterlehner kritisierte bei der Buch-Präsentation die Arbeit von den Regierungs-Parteien ÖVP und FPÖ. Er findet, dass die Regierung gegen Asyl-Werber ist und diese schlecht behandelt.

Erklärung: Asyl und Asyl-Werber

Viele Menschen flüchten aus ihrem Land in andere Länder. Sie hoffen, dass sie dort einen sicheren Ort zum Leben finden. Wenn das Land ihnen erlaubt, zu bleiben, dann erhalten sie Asyl. Menschen, die um Asyl ansuchen, nennt man Asyl-Werber. Wenn sie kein Asyl bekommen, müssen sie das Land wieder verlassen. Es dauert oft sehr lange, bis entschieden wird, ob jemand Asyl bekommt.

Klima-Schützerin Greta Thunberg sprach mit dem Papst

Rom - Greta Thunberg ist eine 16 Jahre alte Schülerin aus Schweden. Sie setzt sich für den Klima-Schutz ein. Am Mittwoch hat sie in Rom mit Papst Franziskus gesprochen. Der Klima-Schutz ist dem Papst und Thunberg sehr wichtig. Beim Treffen zeigte sie dem Papst ein Plakat. Auf dem Plakat stand „Schließt euch dem Klima-Streik an.“ Seit dem Sommer 2018 schwänzt Thunberg jeden Freitag die Schule, um für den Klima-Schutz zu demonstrieren. An diesem Freitag demonstriert sie in Rom. Inzwischen gibt es am Freitag weltweit Demonstrationen für den Klima-Schutz.

Die Inflation stieg in Österreich im März

Wien - Die Inflation in Österreich ist im März wieder höher gewesen als im Februar. Am stärksten stiegen die Preise für Treibstoff und Bekleidung. Auch Wohnen, Wasser und Energie verteuerten sich. Flugtickets wurden etwas billiger. Auch Telefonieren kostete ein bisschen weniger. Insgesamt wurde das Leben in Österreich um 1,8 Prozent teurer.

Erklärung: Inflation

Man bemerkt die Inflation daran, dass alles teurer wird. Deshalb nennt man sie auch Teuerung. Ist die Inflation niedrig, steigen die Preise nur leicht. Ist die Inflation hoch, dann steigen die Preise stärker. Bei Inflation wird das Geld immer weniger wert. Deshalb braucht man mehr Geld, wenn man sich etwas kaufen will.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++