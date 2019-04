Wien (APA) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch bei durchschnittlichem Volumen mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Dienstag-Schluss (3.266,75) um 25,59 Punkte oder 0,78 Prozent auf 3.292,34 Zähler. Gegenüber Ultimo 2018 liegt der ATX per heute 546,56 Punkte oder 19,91 Prozent im Plus. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,73 Prozent oder 12,05 Punkten bei 1.654,40 Einheiten.

Das Tageshoch erreichte der ATX zu Handelsschluss mit 3.292,34 Zählern. Das Tagestief lag kurz nach Handelsbeginn bei 3.259,60 Zählern. Im prime market zeigten sich am Ende der Sitzung 20 Titel mit höheren Kursen, zwölf mit tieferen und fünf unverändert.

Gehandelt wurden im prime market 3.930.598 (Vortag: 3.930.882) Stück Aktien (Einfachzählung). Umsatzstärkste Aktie war Erste Group mit 727.654 Stück Aktien. Wertmäßig kam heute ein Umsatz im prime market (Doppelzählung) von 120,812 (119,820) Mio. Euro zu Stande, wovon 26,94 Mio. Euro allein auf Erste Group entfielen.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA420 2019-04-17/17:47