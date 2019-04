Mann aus Wohnheim im Südburgenland abgängig

Oberwart (APA) - Im Südburgenland wird seit Dienstagabend ein 56-jähriger Bewohner eines Wohnheimes in Neumarkt im Tauchental vermisst, bestätigte die Bezirkshauptmannschaft Oberwart am Donnerstag entsprechende Medienberichte. Seither läuft eine Suchaktion, die lediglich in der Nacht auf Mittwoch für wenige Stunden unterbrochen worden war.

Am Einsatz waren am Mittwoch mehr als ein Dutzend Feuerwehren sowie die Polizei und Staffeln der Österreichischen Rettungshundebrigade beteiligt. „Es wird nach wie vor gesucht“, sagte Bezirkshauptmann Helmut Nemeth am späten Nachmittag auf APA-Anfrage. Ein Rettungshund habe eine Fährte entdeckt, dieser versuche man nun nachzugehen.