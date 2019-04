Szekesfehervar (APA) - Das österreichische Eishockey-U18-Team hat bei der C-WM in Ungarn am Mittwoch im dritten Gruppenspiel die erste Niederlage kassiert. Die Österreicher unterlagen Japan in Szekesfehervar nach 2:0-Führung noch mit 2:3 (1:0,1:0,0:3).

Im Kampf um den Aufstieg in die Division 1A (B-WM) bedeutete das einen herben Rückschlag. Die bisher makellosen Japaner liegen nun drei Punkte vor der ÖEHV-Auswahl, die in ihrem nächsten Spiel am Freitag (12.30 Uhr) auf Großbritannien trifft.