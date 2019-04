17-Jähriger ballerte mit Gaspistole in Linz herum

Linz (APA) - Ein 17-Jähriger hat mit einer Gaspistole Mittwochabend in Linz herumgeballert. Nach einer Anzeige erwischte ihn die Polizei, wie sie in einer Presseaussendung am Donnerstag berichtete.

Ein Zeuge meldete Mittwochabend gegen 19.00 Uhr bei der Polizei, dass eine Gruppe von vier Jugendlichen in der Böhmerwaldstraße unterwegs sei. Einer davon hantiere mit einer Pistole und habe vier Mal in die Luft geschossen. Aufgrund der genauen Personsbeschreibung fanden die Beamten den 17-Jährigen an einer nahen Bushaltestelle. Er trug eine Gaspistole in seinem Hosenbund. Sie wurde dem 17-Jährigen abgenommen und gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.