Nordkorea fordert Ausschluss Pompeos von Atomgesprächen mit USA

Pjöngjang (APA/AFP) - Dunkle Wolken über den Atomgesprächen zwischen Washington und Pjöngjang: Nordkorea hat den Ausschluss von US-Außenminister Mike Pompeo aus den Atomgesprächen verlangt, meldete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am heutigen Donnerstag. Pompeo behindere die Gespräche, hieß es. Im Falle einer möglichen Wiederaufnahme des Dialogs wünsche Pjöngjang einen anderen Gesprächspartner.

Pompeo war in den vergangenen Monaten federführend in den Gesprächen und war mehrmals mit Spitzenvertretern des Regimes zusammengetroffen. Ende Februar war ein zweiter Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un in Vietnam ergebnislos beendet worden. Die USA fordern, dass Nordkorea sein umstrittenes Atomwaffenprogramm komplett aufgibt, um in den Genuss von wirtschaftlichen Erleichterungen zu kommen.