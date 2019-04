Volleyball: AlpenVolleys in Liga-Semifinale gegen Berlin 1:2 zurück

Innsbruck (APA) - Die Hypo Tirol AlpenVolleys haben am Mittwoch im Semifinale der deutschen Volleyball-Bundesliga die vielleicht entscheidende Heimniederlage kassiert. In Innsbruck setzte es in Spiel drei der „best of five“-Serie gegen Recycling Volleys Berlin ein 1:3 (-19,-19,16,-18). Der Titelverteidiger liegt mit 2:1 Siegen in Front und kann am Karsamstag (17.30 Uhr, live Sport1) daheim den Finaleinzug fixieren.