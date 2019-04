Zwei Verletzte bei Pkw-Überschlag im Bezirk Bruck an der Leitha

Himberg (APA) - In Himberg im Bezirk Bruck an der Leitha hat sich am Mittwochabend ein Pkw überschlagen. Der Wagen kam von der Straße ab, kollidierte mit zwei parkenden Fahrzeugen und blieb schließlich seitlich liegen, berichtete die örtliche Feuerwehr. Beide Insassen mussten aus dem Auto befreit werden. Sie wurden mit Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Im Einsatz standen neben der Polizei und dem Roten Kreuz 66 Mitglieder dreier Feuerwehren. Die Helfer waren rund zwei Stunden am Unfallort beschäftigt.