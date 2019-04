Börse Frankfurt am Vormittag mit negativer Tendenz

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Nach sechs freundlichen Handelstagen in Folge hat der DAX am Gründonnerstag einen kleinen Teil seiner Gewinne abgeben. Im frühen Geschäft sank er um 0,26 Prozent auf 12.121,16 Punkte, war allerdings zur Wochenmitte noch auf ein neues Halbjahreshoch geklettert. In der Karwoche legte das Börsenbarometer damit bisher um ein Prozent zu.

Der MDAX verlor am Donnerstagmorgen 0,45 Prozent auf 25.682,02 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx gab um 0,15 Prozent auf 3.472,47 Punkte nach. Die seit ein paar Handelstagen gedämpftere Stimmung an der New Yorker Wall Street und die Schwäche an Asiens Börsen am Donnerstag strahle nun wohl auf die europäischen Märkte aus, sagte Marktanalyst Michael Hewson von CMC Markets.

Auch Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners sprach von leichten Gewinnmitnahmen vor den Osterfeiertagen. Er verwies dafür auch auf den wegen Ostern um einen Tag vorgezogenen Verfallstermin von Optionen an den Terminbörsen. Die Marke von 12.000 Punkten im DAX gelte als Dreh- und Angelpunkt. „Einige dürften Interesse daran haben, den DAX deutlich nach oben oder unten zu bewegen“, glaubt er.

Bevor im Tagesverlauf die viel beachteten Stimmungsdaten der Einkaufsmanager in den USA (PMI) eine Indikation für die allgemeine Wirtschaftssituation liefern, standen hierzulande vor allem Unternehmen aus der zweiten Reihe im Blick.

Dass womöglich die Übernahme von Osram durch die Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle wackelt, brachte die Aktien des Lichtspezialisten mit minus 6,1 Prozent unter Druck. Das „Manager Magazin“ schrieb unter Berufung auf Insider, das Vertrauen in den Investment- und Finanzierungscase sei erheblich gesunken.

So startete der Pharma- und Laborausrüster Sartorius überraschend stark in das Jahr 2019 und übertraf durchweg die Erwartungen von Analysten. Die im MDAX gelistete Vorzugsaktie zeigte sich allerdings ohne klare Richtung und pendelte zwischen Gewinnen und leichten Verlusten. Zuletzt zeigte sie sich unverändert bei 152,10 Euro.

Der Telekomausrüster Adva Optical Networking erzielte im ersten Quartal zwar einen Gewinn und auch der Umsatz legte zu, doch am Morgen stürzten die Papiere regelrecht ab. Bis zu 18 Prozent ging es abwärts, was am Markt vor allem mit Gewinnmitnahmen nach dem zuletzt starken Lauf der Aktien begründet wurde.

Studien bewegten ebenfalls: Die Aktien der Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen, die von der Deutschen Bank nun zum Kauf empfohlen werden, legten um 1,3 Prozent zu. Die Anteile von Nordex verloren zugleich 2,3 Prozent. Hier hatte die Investmentbank Goldman Sachs ihre Kaufempfehlung einkassiert. Nach dem kräftigen Kursanstieg seit Anfang Dezember von mehr als 70 Prozent sei das weitere Aufwärtspotenzial begrenzt, lautete die Begründung

~ ISIN DE0008469008 ~ APA153 2019-04-18/10:53