Tschechien - Medienunternehmer Soukup tritt bei Präsidentenwahl an

Prag (APA) - Der tschechische Medienunternehmer Jaromir Soukup hat angekündigt, bei der Präsidentenwahl 2023 antreten zu wollen. Er erfahre breite Unterstützung in der Öffentlichkeit, weshalb er eine Kandidatur „probieren“ wolle, sagte Soukup laut Medienberichten vom Donnerstag.

Die nächsten Präsidentenwahlen in Österreichs nördlichem Nachbarland finden Anfang 2023 statt, erst dann geht das zweite fünfjährige Mandat des amtierenden Staatschefs Milos Zeman zu Ende. Soukup hatte bereits zu Beginn des Jahres die Gründung seiner eigenen politischen Bewegung „Liste Jaromir Soukup“ angekündigt. Das Ziel der neuen Partei sei die „Verteidigung der tschechischen nationalen Interessen“ gegenüber „korrumpierten Politikern und Oligarchen“.

Soukup ist Besitzer des Medienunternehmens „Empresa Media“, zu dem seit 2013 auch der TV-Sender „Barrandov“ gehört. Der Privatsender wird in Tschechien immer wieder wegen seiner Nähe zu Staatspräsident Zeman kritisiert. Zeman, der seit Jahren das öffentlich-rechtliche Tschechische Fernsehen (CT) immer wieder scharf kritisiert und Auftritte verweigert, tritt regelmäßig in dem Privatsender auf. Soukup ist in der Öffentlichkeit vor allem dadurch bekannt, dass er in „Barrandov“ persönlich insgesamt elf Sendungen moderiert, darunter die Interviews mit Präsident Zeman, die jeden Donnerstagabend ausgestrahlt werden.