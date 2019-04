Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis schwächer

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Donnerstagvormittag schwächer präsentiert. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London um 0,46 Prozent tiefer bei 71,29 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Mittwoch stand er zuletzt bei 71,62 Dollar.

Die am Vortag veröffentlichten Daten zu den Lagerbeständen in den USA hatten für die Vorwoche einen überraschenden Rückgang der Ölvorräte gezeigt. Diese sind um 1,4 Mio. Barrel auf 455,2 Mio. Barrel zurückgegangen. Analysten hatten dagegen mit einem Lageraufbau von im Schnitt 2,3 Mio. Barrel gerechnet.

Bereits am Mittwoch hatten die Ölpreise jedoch nicht stark auf die an sich preisstützenden Nachrichten reagiert. Allerdings hatte Brent in der Nacht auf Dienstag bereits den höchsten Stand seit fünf Monaten erreicht, nachdem zuvor schon die Zahlen des privaten American Petroleum Institute (API) für die Vorwoche einen Rückgang der Ölvorräte angezeigt hatte.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Mittwoch auf 70,81 Dollar pro Barrel gestiegen. Am Dienstag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 70,11 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich wenig verändert. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.274,50 Dollar (nach 1274,20 Dollar am Mittwoch) gehandelt.