Frankfurt am Main (APA) - Die Zinssätze am Euro-Geldmarkt lauteten am Donnerstag wie folgt:

~ --- 1 Monat 3 Monate 1 Jahr Euro -0,440 – -0,340 -0,380 – -0,280 -0,180 – -0,080 US-Dollar 2,445 – 2,695 2,465 – 2,715 2,645 – 2,895 Pfund 0,720 – 0,920 0,770 – 0,970 1,090 – 1,290 Sfr -0,830 – -0,680 -0,770– -0,620 -0,580 – -0,430 Yen -0,285 – -0,135 -0,275 – -0,125 -0,170 – 0,030 ~