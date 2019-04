American Football: New England startet gegen Pittsburgh in NFL-Saison

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA171 vom 18.04.2019 muss es im zweiten Absatz richtig heißen: Carolina Panthers (nicht: Hurricanes) --------------------------------------------------------------------- ~ New York/London (APA/Reuters) - Super-Bowl-Sieger New England Patriots startet am 8. September mit einem Heimspiel gegen die Pittsburgh Steelers in die neue NFL-Saison. Beide haben die Super Bowl bisher je sechsmal gewonnen - öfter als jedes andere Team. Eröffnet wird die neue Spielzeit bereits drei Tage davor mit dem Traditionsduell der Chicago Bears mit den Green Bay Packers.

Vier Spiele der regulären Saison gehen in London über die Bühne. Die Oakland Raiders und die Chicago Bears (6. Oktober) bzw. die Tampa Bay Buccaneers und Carolina Panthers (13. Oktober) treffen jeweils im neuen Tottenham-Stadion aufeinander. Im Wembley-Stadion bekommen es Super-Bowl-Finalist Los Angeles Rams mit den Cincinnati Bengals (27. Oktober) sowie die Jacksonville Jaguars mit den Houston Texans (3. November) zu tun.

Ein Showdown ist erneut für Mexiko-Stadt geplant. Am 18. November treffen die Los Angeles Chargers im Aztekenstadion auf die Kansas City Chiefs. Das Topduell zwischen den Rams und Kansas City war im Vorjahr ebenfalls in Mexiko angesetzt, musste wegen schlechter Platzverhältnisse im November aber nach Los Angeles verlegt werden.