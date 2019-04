Wien (APA) - Zwei unbekannte maskierte Täter haben am Mittwoch gegen 18.00 Uhr mit einer Schusswaffe den Mitarbeiter eines Geschäfts in der Thaliastraße in Wien-Ottakring bedroht und Bargeld gefordert. Nach der Übergabe musste sich der 27-Jährige selbst in der Toilette einschließen, teilte die Polizei mit.

Die Täter flüchteten mit der Beute. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher erfolglos.