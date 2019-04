Wiener Börse fest in ausländischer Hand

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA233 vom 17.04.2019 muss es im zweiten Absatz, ersten Satz richtig heißen: 6,62 Mrd. Euro (nicht: 10,7 Mrd.) - die Wiener Börse hat ihre Angaben heute korrigiert. --------------------------------------------------------------------- ~ Wien (APA) - An der Wiener Börse dominieren internationale Aktionäre. Der Streubesitz der heimischen Unternehmen, die im Börsensegment ATX Prime notieren, gehört zu 65,3 Prozent institutionellen Investoren aus dem Ausland, vor allem aus den USA, wie aus einer Aussendung der Börse vom Mittwoch hervorgeht. Heimische Privatanleger halten nur 18,4 Prozent, nichtfinanzielle Firmen 16,3 Prozent.

Institutionelle amerikanische Anleger wie etwa Pensionsfonds waren per Jahresende 2018 mit 6,62 Mrd. Euro in österreichischen Aktien investiert, geht laut Wiener Börse aus einer von ihr beauftragten Untersuchung hervor, die diese Woche im Beisein einer hochrangigen politischen Delegation und von 24 Managern börsennotierter Unternehmen aus Österreich auf einer Road Show in New York vorgestellt wurde. Der Anteil dieser US-Investoren belief sich damit auf 24,5 Prozent.

Dahinter folgten institutionelle Anleger aus Österreich, deren Anteil 2018 im Jahresabstand von 20,7 auf 23,5 Prozent stieg. Institutionelle aus Großbritannien gehörten „trotz der Brexit-Unruhe“ auch weiterhin zu den wichtigsten Investorengruppen, so die Wiener Börse. Ebenfalls wichtig seien die Großanleger aus Frankreich (6,4 Prozent), Deutschland (6,1 Prozent) und Norwegen (5,6 Prozent).

Im Einzelranking führt die norwegische Norges Bank Investment Management, vor der amerikanischen The Vanguard Group und BlackRock Fund Advisors, ebenfalls aus den USA. Von österreichischer Seite her befanden sich die Erste Asset Management GmbH auf Platz vier, die Erste Sparinvest Kapitalanlagegesellschaft auf Platz sechs und die Raiffeisen Kapitalanlagegesellschaft auf Platz zehn der größten Anleger im ATX Prime.

~ WEB http://www.wienerborse.at ~ APA252 2019-04-18/12:54