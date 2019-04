Pernod Ricard steigerte Umsatz im dritten Quartal

Paris (APA/dpa) - Gute Geschäfte mit Alkoholika vor allem in Großbritannien, Russland und asiatischen Ländern haben dem Spirituosenhersteller Pernod Ricard ein deutliches Umsatzwachstum beschert. Im dritten Geschäftsquartal bis Ende März steigerte der französische Hersteller von Absolut Vodka, Havana Club Rum und Jameson Whiskey seinen Umsatz um 4,5 Prozent auf 2,0 Mrd. Euro, teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Bereinigt um Währungskurse sowie den Kauf und Verkauf von Unternehmensteilen lag das Wachstum allerdings nur bei 2,5 Prozent. Das stärkste Wachstum verzeichnete Pernod Ricard mit 3 Prozent in Asien. In Amerika und Europa lag das Plus jeweils bei 2 Prozent - getrieben von einer starken Nachfrage in Russland und Großbritannien.

Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Juni rechnet Pernod Ricard im fortgeführten Geschäft jetzt mit einem währungsbereinigten Gewinnplus von etwa 8 Prozent. Bisher hatte das Management 6 bis 8 Prozent angepeilt. „Das Wachstum war sehr stark und weit gestreut in den ersten neun Monaten“, sagte Konzernchef Alexandre Ricard.