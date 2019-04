Fußball: Mehr als 50 Prozent der Karten für Damen-WM verkauft

Paris (APA/AFP) - Für die Fußball-WM der Damen von 7. Juni bis 7. Juli in Frankreich sind mehr als 50 Prozent der aufgelegten Karten verkauft worden. Dies gaben die Organisationen 50 Tage vor dem Endrunden-Start am Donnerstag bekannt. Über 720.000 Tickets sind demnach bereits vergeben. Sieben Spiele, darunter das Eröffnungsspiel im Pariser Prinzenpark sowie die Halbfinali und das Finale in Lyon, sind ausverkauft.

Frankreich richtet erstmals eine Damen-WM, die insgesamt achte der Geschichte, aus. Gespielt wird in neun Städten. Österreichs Team verpasste die WM nach Platz zwei in der Quali-Gruppe hinter Spanien.