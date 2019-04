Deutsches Briefporto wird teurer - Österreichische Post hält Preise

Bonn/Wien (APA/dpa) - Deutsche Postkunden müssen für das Briefporto ab Juli tiefer in die Tasche greifen. Die Bundesnetzagentur schlug am Donnerstag in Bonn vor, dass der Preiserhöhungsspielraum 10,6 Prozent betragen soll.

Die genauen Portobeträge sind noch unklar. Im Mai will die Netzagentur endgültig über den Erhöhungsrahmen entscheiden, danach legt die Deutsche Post die Preise fest.

Die Österreichische Post plant hingegen keine Tariferhöhung, wie es auf APA-Anfrage hieß.

