Daten-Start-up Adverity erhält 11 Mio. Euro von Investoren

Wien (APA) - Das Wiener Daten-Start-up Adverity hat von mehreren internationalen Investoren Kapital in Höhe von 11 Mio. Euro erhalten, gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt. Zum ersten Mal habe mit dem Fonds Sapphire Ventures auch ein US-amerikanisches Unternehmen in Adverity investiert.

Neben den Bestands-Investoren Mangrove, aws Gründerfonds und Speedinvest sei auch der Fonds Felix Capital unter den Investoren, der bereits Geld in Unternehmen wie Spotify, Deliveroo und Dailymotion gesteckt hatte. Adverity will international expandieren und hat dafür seine Mitarbeiterzahl seit Mitte 2018 von 40 auf 100 erhöht. Neben dem Hauptsitz in Wien gibt es bereits einen zweiten Standort in London. Nun nimmt das Unternehmen auch die USA und Asien ins Visier.

Adverity bietet Softwarelösungen zur Organisation großer Datenmengen für den Marketingbereich an.