Warmes Osterwetter: Freibad in der Stadt Salzburg eröffnet Badesaison

Salzburg (APA) - Weil zu Ostern Temperaturen bis zu 24 Grad prognostiziert sind, sperrt das AYA Freibad in der Stadt Salzburg am morgigen Karfreitag auf - um elf Tage früher als geplant. Trotz kühler Nächte werde man eine Wassertemperatur von 22 Grad erreichen, erklärte Josef Reichl, Amtsleiter der städtischen Betriebe, in einer Aussendung der Stadt. Volksgartenbad und Leopoldskroner Bad öffnen regulär am 1. Mai.