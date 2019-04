Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Österreich ist bei Pressefreiheit schlechter geworden

Wien - Die Pressefreiheit in Österreich hat sich stark verschlechtert. Das geht aus der Rangliste von der Organisation Reporter ohne Grenzen hervor. Auf dieser Rangliste war Österreich bisher auf Rang 11 von 180 Ländern. Jetzt ist Österreich auf Rang 16 abgerutscht. Die Pressefreiheit hat sich verschlechtert, weil Regierungs-Politiker behauptet haben, dass Journalisten falsch berichten. Zum Beispiel hat Vize-Kanzler Heinz-Christian Strache behauptet, dass ORF-Moderator Armin Wolf lügt.

Erklärung: Pressefreiheit

Pressefreiheit bedeutet, dass Journalisten über alles berichten können. Politiker und Regierungen dürfen sich nicht in die Arbeit von Journalisten einmischen. Journalisten sind unabhängig, wenn sich niemand in ihre Arbeit einmischt. Das ist wichtig für die Demokratie. Dafür müssen sich Journalisten an bestimmte Regeln halten. Zum Beispiel müssen sie die Wahrheit berichten und dürfen niemanden beleidigen.

Erklärung: Journalist und Moderator

Ein Journalist ist jemand, der Nachrichten im Radio, in der Zeitung, im Fernsehen oder im Internet veröffentlicht. Man kann auch Reporter sagen. Ein Moderator ist jemand, der eine Sendung leitet.

Erklärung: Reporter ohne Grenzen

Reporter ohne Grenzen ist eine unabhängige Organisation. Sie setzt sich weltweit für die Pressefreiheit ein.

29 Tote bei Busunglück auf Madeira in Portugal

Funchal (Madeira) - In Portugal ist es am Mittwoch zu einem schweren Busunglück gekommen. Auf der portugiesischen Urlaubsinsel Madeira sind 29 Menschen gestorben. 27 weitere wurden verletzt. Sie waren alle Teil einer Reisebus-Gruppe. Der Bus ist in einer Kurve von der Straße abgekommen und stürzte einen Abhang hinunter. Dabei überschlug sich der Bus mehrere Male und landete auf einem Wohnhaus. Der Präsident von Portugal erklärte, dass die Todesopfer alle aus Deutschland kommen.

Die Halb-Finalisten der Fußball-Champions-League stehen fest

Manchester/Porto - In der Champions League stehen seit Mittwoch alle 4 Halb-Finalisten fest. Im Halb-Finale stehen Liverpool, Tottenham, Barcelona und Ajax Amsterdam. Diese Fußball-Teams haben sich im Viertel-Finale durchgesetzt. Liverpool hat den FC Porto besiegt, Tottenham hat gegen Manchester City gewonnen. Barcelona hat Manchester United besiegt und Ajax Amsterdam hat gegen Juventus Turin gewonnen. Die letzten 4 Teams spielen jetzt um den Einzug ins Finale. Tottenham spielt gegen Ajax Amsterdam, Barcelona spielt gegen Liverpool.

Erklärung: Champions League

Die Champions League ist ein Wettbewerb im Fußball. In der Champions League spielen die besten Fußball-Vereine von Europa gegeneinander.

Panda-Männchen Yuan Yuan in Schönbrunn angekommen

Wien/Peking - Der chinesische Pandabär Yuan Yuan ist im Tiergarten Schönbrunn angekommen. Das Panda-Männchen überstand die lange Reise aus China ganz entspannt. Es hat Bambus gefressen und immer wieder neugierig aus seiner Transport-Kiste geschaut. Der 20 Jahre alte Yuan Yuan ist der neue Partner der Panda-Dame Yang Yang. Sie lebt schon seit 2003 im Tiergarten Schönbrunn. Yuan Yuan wird noch bis Ende Mai im Inneren des Panda-Geheges bleiben. Danach ist er für die Besucher des Zoos zu sehen. Große Pandas sind eine bedrohte Tierart. Darum werden immer wieder Pandas aus China für die Zucht in Zoos auf der ganzen Welt geschickt.

