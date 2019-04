US-Rentenmarkt zur Eröffnung mit Gewinnen

New York (APA/dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Am Markt wurde dies mit Vorgaben aus Europa begründet, wo die Anleihenkurse ebenfalls spürbar zulegten. Robuste Konjunkturdaten aus den USA übten nur kurzzeitig Druck aus. Zahlen aus dem Einzelhandel und vom Arbeitsmarkt überzeugten die Anleger.

Im weiteren Verlauf werden noch einige Indikatoren zur Unternehmensstimmung erwartet. Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 99 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,38 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 4/32 Punkte auf 98 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,37 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 9/32 Punkte auf 100 17/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,56 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 16/32 Punkte auf 100 19/32 Punkte nach oben. Sie rentierten mit 2,97 Prozent.