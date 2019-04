Notre Dame - IOC spendet 500.000 Euro für Wiederaufbau

Paris (APA/AFP) - Das Internationale Olympische Komitee (IOC) spendet für den Wiederaufbau der am Montag einem Brand zum Opfer gefallenen Pariser Kathedrale Notre Dame 500.000 Euro. Das schrieb IOC-Präsident Thomas Bach an Tony Estanguet, den Chef des Organisationskomitees der Pariser Spiele 2024 (COJO). Die Aussicht, dass die Arbeiten vor den Spielen abgeschlossen sein sollen, sei zusätzliche Motivation, so Bach.

Bachs Schreiben wurde von Estanguet an Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und an die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo weiterübermittelt.