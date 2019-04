American Express verdient deutlich weniger

New York (APA/dpa) - Der Kreditkartenanbieter American Express ist aufgrund hoher Ausgaben mit deutlich weniger Gewinn ins Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal fiel der Überschuss im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar (1,42 Mrd. Euro), wie der Finanzkonzern am Donnerstag in New York mitteilte.

Die Erlöse legten zwar um 7 Prozent auf 10,4 Mrd. Dollar zu, blieben damit aber unter den Erwartungen der Analysten. Zudem verbuchte der Rivale von Visa und Mastercard einen kräftigen Kostenanstieg um 11 Prozent, weil viel Geld in Werbe- und Bonusprogramme zur Kundengewinnung gesteckt wurde. Bei Anlegern kamen die Zahlen nicht gut an - die Aktie geriet vorbörslich zunächst mit mehr als 2 Prozent ins Minus.

